В Одесской области мужчина до смерти забил женщину кочергой из-за ревности

Полицейский на месте преступления. Фото: полиция Одесской области

Житель Одесского района приревновал жену к односельчанину. Свои чувства он решил отстаивать с помощью кулаков и металлической кочерги. Следующие восемь лет мужчина проведет за решеткой.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в понедельник, 16 декабря.

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Драма на дни рождения

По данным следствия, отец мужчины пригласил его с супругой на день рождения. Когда за столом закончился алкоголь, сын пошел в магазин купить еще. Вернувшись, он увидел, что к дому подъехал односельчанин и стал разговаривать с его женой. Когда тот уехал, обвиняемый, приревновав любимую, начал с ней ссориться. Они пошли в дом. Там мужчина жестоко избил женщину руками и кочергой. После драки супруги разошлись по разным комнатам. Утром нападающий обнаружил жену в тяжелом состоянии и вызвал "скорую". Потерпевшая скончалась до приезда медиков.

Как наказали ревнивца

Мужчину судили за причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть потерпевшей. Суд признал его виновным и назначил восемь лет тюрьмы.

Напомним, житель Одесчины погиб, пытаясь разнять драку незнакомцев. Также в области мужчина убил друга костылем, потому что не хотел пускать его к себе жить.