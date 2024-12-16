Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Любовные разборки на Одесчине — женщину забили кочергой arrow

Любовные разборки на Одесчине — женщину забили кочергой

16 декабря 2024 10:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области мужчина до смерти забил женщину кочергой из-за ревности
Полицейский на месте преступления. Фото: полиция Одесской области
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Житель Одесского района приревновал жену к односельчанину. Свои чувства он решил отстаивать с помощью кулаков и металлической кочерги. Следующие восемь лет мужчина проведет за решеткой.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в понедельник, 16 декабря.

Читайте также:

Драма на дни рождения

По данным следствия, отец мужчины пригласил его с супругой на день рождения. Когда за столом закончился алкоголь, сын пошел в магазин купить еще. Вернувшись, он увидел, что к дому подъехал односельчанин и стал разговаривать с его женой. Когда тот уехал, обвиняемый, приревновав любимую, начал с ней ссориться. Они пошли в дом. Там мужчина жестоко избил женщину руками и кочергой. После драки супруги разошлись по разным комнатам. Утром нападающий обнаружил жену в тяжелом состоянии и вызвал "скорую". Потерпевшая скончалась до приезда медиков.

Как наказали ревнивца

Мужчину судили за причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть потерпевшей. Суд признал его виновным и назначил восемь лет тюрьмы.

Напомним, житель Одесчины погиб, пытаясь разнять драку незнакомцев. Также в области мужчина убил друга костылем, потому что не хотел пускать его к себе жить.

драка убийство полиция Одесская область ревность

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:39 Стефанишина ответила на предложение США снизить призывной возраст

11:29 В Одессе появились опасные игрушки — что нельзя покупать

11:12 Продать авто в Украине стало дороже — размер налога в 2025 году

11:00 Некоторые украинцы получат 20 тыс. грн — условия программы

10:59 Любовные разборки на Одесчине — женщину забили кочергой

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

10:56 Очереди на границе Украины — пробки возможны на нескольких КПП

10:55 Экс-чемпион дал плохой прогноз для участника реванша Усик — Фьюри

10:54 Деньги взаймы — эффективна ли долговая расписка в Украине

10:35 В СБУ подтвердили удачный удар по складам врага на Донетчине

10:32 В сети показали цены на глобальные версии Xiaomi Redmi Note 14

11:39 Стефанишина ответила на предложение США снизить призывной возраст

11:29 В Одессе появились опасные игрушки — что нельзя покупать

11:12 Продать авто в Украине стало дороже — размер налога в 2025 году

11:00 Некоторые украинцы получат 20 тыс. грн — условия программы

10:59 Любовные разборки на Одесчине — женщину забили кочергой

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

10:56 Очереди на границе Украины — пробки возможны на нескольких КПП

10:55 Экс-чемпион дал плохой прогноз для участника реванша Усик — Фьюри

10:54 Деньги взаймы — эффективна ли долговая расписка в Украине

10:35 В СБУ подтвердили удачный удар по складам врага на Донетчине

10:32 В сети показали цены на глобальные версии Xiaomi Redmi Note 14

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Эксклюзив

06:37 Зимняя тысяча Зеленского — поддержка не для всех

06:25 Тепло зимой — какую систему отопления выбрать и цены в Украине

13 декабря 2024

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

Text

08:00 Трамп приказал Западу ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

15 декабря 2024
Text

18:39 Воин вспомнил события во время контрнаступления 2023 года — видео

14 декабря 2024
Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

13 декабря 2024
Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Text

22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Text

17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

17:44 Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

Text

17:33 Университеты Украины столкнулись с недобором студентов, — нардеп

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК