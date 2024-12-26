Одеситка порізала чоловіка ножем і намагалася приховати провину

Поліцейський допитує підозрювану. Фото: поліція Одеської області

Одеситка викликала "швидку" своєму колишньому чоловікові, з яким вони продовжували жити разом після розлучення. За її словами, він прийшов додому з раною у грудях. Правоохоронці з'ясували, що все було зовсім не так.

Про це розповіли у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у четвер, 26 грудня.

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Що сталося

Жінка запевняла, що не знає, хто поранив її колишнього. Втім, поліцейські встановили, що вона бреше. Як виявилося, колишнє подружжя разом випивало й посварилося через побутові проблеми. Жінка схопила кухонний ніж й вдарила чоловіка у груди. Потерпілий перебуває у лікарні.

Що загрожує жінці

Врешті затримана зізналася у скоєному. Їй повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, небезпечному для життя потерпілого. Тепер жінці загрожує до восьми років ув'язнення. Наразі вона перебуває під нічним домашнім арештом.

Нагадаємо, на Одещині підліток побив колишнього вітчима й забрав у нього машину. Також мешканка області приревнувала свого співмешканця до знайомої й вирішила захистити своє кохання за допомогою ножа.