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Зарізала чоловіка й обманула лікарів — сімейна драма в Одесі

26 грудня 2024 12:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одеситка порізала чоловіка ножем і намагалася приховати провину
Поліцейський допитує підозрювану. Фото: поліція Одеської області
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Одеситка викликала "швидку" своєму колишньому чоловікові, з яким вони продовжували жити разом після розлучення. За її словами, він прийшов додому з раною у грудях. Правоохоронці з'ясували, що все було зовсім не так.

Про це розповіли у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у четвер, 26 грудня.

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Що сталося

Жінка запевняла, що не знає, хто поранив її колишнього. Втім, поліцейські встановили, що вона бреше. Як виявилося, колишнє подружжя разом випивало й посварилося через побутові проблеми. Жінка схопила кухонний ніж й вдарила чоловіка у груди. Потерпілий перебуває у лікарні. 

Що загрожує жінці  

Врешті затримана зізналася у скоєному. Їй повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, небезпечному для життя потерпілого. Тепер жінці загрожує до восьми років ув'язнення. Наразі вона перебуває під нічним домашнім арештом. 

Нагадаємо, на Одещині підліток побив колишнього вітчима й забрав у нього машину. Також мешканка області приревнувала свого співмешканця до знайомої й вирішила захистити своє кохання за допомогою ножа.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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