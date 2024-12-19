На Одещині підліток побив і пограбував колишнього відчима

Розбита машина. Фото: поліція Одеської області

У Березівському районі 16-річний підліток побив колишнього співмешканця своєї матері й відібрав у нього автомобіль. Таким чином хлопець вирішив покарати ексвідчима нібито за крадіжку.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у четвер, 19 грудня.

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Автівка замість телефону

За даними слідства, юнак ввечері приїхав до 33-річного чоловіка на маршрутці. Побачивши його в автівці біля двору, хлопець заявив, що той буцімто вкрав телефон його матері, коли навідував їхню спільну дитину. Той заперечив, тоді підліток розбив лобове скло автомобіля й побив чоловіка. Потім сів у його Nissan Maxima й поїхав.

Що загрожує підлітку

Поліцейські затримали нападника того ж дня. Машину знайшли у гаражі за будинком його матері, де він намагався її сховати. Авто вже повернули власнику. Хлопцю повідомили про підозру у незаконному заволодінні автомобілем, поєднаному з насильством. Якщо суд визнає юнака винним, він може вирушити до в'язниці на вісім років.

Нагадаємо, на Одещині ревнивець забив дружину кочергою. Також ми повідомляли про масову бійку жінок з поліцейськими в Одесі.