Бійка між копами та жінками в Одесі — в поліції пояснили, що сталося

Патрульні поліцейські розмовляють з чоловіком. Фото ілюстративне: Патрульна поліція

У поліції прокоментували масову бійку, яка сталася вдень 16 грудня біля ринку "Привоз" в Одесі. Водій, якого зупинили копи, перебував у розшуку через дезертирство.

Про це йдеться у заяві, яку опублікувала патрульна поліція Одеської області у Facebook.

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Як зазначили в поліції, близько 12:00 патрульні зупинили автомобіль Ford для перевірки документів. Поліцейські встановили, що водій перебуває в розшуку за дезертирство.

"Чоловік поводився агресивно: кричав, чинив опір патрульним і намагався втекти. Інспектори, згідно із законодавством, повідомили водію про затримання та застосували до нього кайданки й фізичну силу для забезпечення безпеки", — зазначають у поліції.

Коментар поліції щодо бійки в Одесі. Фото: скриншот

У повідомленні наголосили, що під час затримання кілька жінок почали перешкоджати роботі поліцейських. Як зазначають у поліції, інспектори намагалися пояснити законність дій, але жінки не зважали на це.

"Зрештою водія патрульні затримали та доставили до Приморського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки", — зазначили у поліції.

Нагадаємо, у мережі поширили відео, на якому двоє чоловіків у військовій формі намагаються затримати перехожого в Одесі. Чоловік відбивався та використав балончик.

В Одесі люди у формі силою затягли чоловіка у мікроавтобус. Відповідне відео оприлюднили у мережі. Причини затримання невідомі.