Чергове жорстке затримання військовими в Одесі, що відомо, відео

З балончиком проти військових — жорстке затримання в Одесі
У мережі з'явилося відео, на якому двоє чоловіків у військовій формі намагаються затримати перехожого. Той відбивається й використовує балончик. Причини й обставини затримання невідомі.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Що відомо
На відео видно, як люди у формі затримують чоловіка. Він падає, підводиться, б'є одного з військових ногою, а потім розпиляє газовий балончик й намагається втекти. Його наздоганяють на зупинці громадського транспорту. На цьому ролик припиняється. Повідомляється, що інцидент трапився на розі вулиць Дальницька і Балківська.
Поліції на місці події не було.
Зазначимо, що причина конфлікту невідома, так само як і те, чи є люди у військовій формі працівниками ТЦК. Офіційні установи поки не коментували інцидент.
Нагадаємо, вчора у мережі з'явилося відео з затриманням чоловіка людьми у військовій формі на тій самій вулиці. Також у ТЦК дали відповідь, коли зникне "бусифікація".
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