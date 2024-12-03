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З балончиком проти військових — жорстке затримання в Одесі

3 грудня 2024 13:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Чергове жорстке затримання військовими в Одесі, що відомо, відео
Люди у військовій формі затримують чоловіка. Фото: скриншот
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У мережі з'явилося відео, на якому двоє чоловіків у військовій формі намагаються затримати перехожого. Той відбивається й використовує балончик. Причини й обставини затримання невідомі.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали

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Що відомо

На відео видно, як люди у формі затримують чоловіка. Він падає, підводиться, б'є одного з військових ногою, а потім розпиляє газовий балончик й намагається втекти. Його наздоганяють на зупинці громадського транспорту. На цьому ролик припиняється. Повідомляється, що інцидент трапився на розі вулиць Дальницька і Балківська. 

Поліції на місці події не було.

Зазначимо, що причина конфлікту невідома, так само як і те, чи є люди у військовій формі працівниками ТЦК. Офіційні установи поки не коментували інцидент.  

Нагадаємо, вчора у мережі з'явилося відео з затриманням чоловіка людьми у військовій формі на тій самій вулиці. Також у ТЦК дали відповідь, коли зникне "бусифікація".

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