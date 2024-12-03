Очередное жесткое задержание военными в Одессе

Люди в военной форме задерживают мужчину. Фото: скриншот

В сети появилось видео, на котором двое мужчин в военной форме пытаются задержать прохожего. Тот отбивается и использует баллончик. Причины и обстоятельства задержания неизвестны.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Что известно

На видео видно, как люди в форме задерживают мужчину. Он падает, приподнимается, бьет одного из военных ногой, а затем распиливает газовый баллончик и пытается убежать. Его догоняют на остановке общественного транспорта. На этом ролик прекращается. Сообщается, что инцидент произошел на пересечении улиц Дальницкая и Балковская.

Полиции на месте происшествия не было.

Отметим, что причина конфликта неизвестна, равно как и есть ли люди в военной форме работниками ТЦК. Официальные учреждения пока не комментировали инцидент.

Напомним, вчера в сети появилось видео с задержанием мужчины людьми в военной форме на той же улице. Также в ТЦК дали ответ, когда исчезнет "бусификация".