Очередное жесткое задержание военными в Одессе

С баллончиком против военных — жесткое задержание в Одессе
В сети появилось видео, на котором двое мужчин в военной форме пытаются задержать прохожего. Тот отбивается и использует баллончик. Причины и обстоятельства задержания неизвестны.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Что известно
На видео видно, как люди в форме задерживают мужчину. Он падает, приподнимается, бьет одного из военных ногой, а затем распиливает газовый баллончик и пытается убежать. Его догоняют на остановке общественного транспорта. На этом ролик прекращается. Сообщается, что инцидент произошел на пересечении улиц Дальницкая и Балковская.
Полиции на месте происшествия не было.
Отметим, что причина конфликта неизвестна, равно как и есть ли люди в военной форме работниками ТЦК. Официальные учреждения пока не комментировали инцидент.
Напомним, вчера в сети появилось видео с задержанием мужчины людьми в военной форме на той же улице. Также в ТЦК дали ответ, когда исчезнет "бусификация".
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