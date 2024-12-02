В Одесі чоловіка військові силою заштовхали до буса, подробиці

Люди у формі затримують чоловіка. Фото: скриншот

У мережі шириться відео, на якому люди у формі силою затягають чоловіка у мікроавтобус. Причини затримання невідомі. Офіційні установи ситуацію поки не коментували.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Що сталося

На відео видно, як двоє людей затримують чоловіка й садять його в бус. Він при цьому намагається чинити опір. Автор відео стверджує, що інцидент трапився на вулиці Балківська.

Зазначимо, що поліції на місці події не було.

Наразі причина конфлікту невідома, так само як і те, чи є люди у військовій формі працівниками ТЦК. Офіційні установи поки не коментували інцидент.

Нагадаємо, офіцер Андрій Дуткевич назвав ключовий фактор, який допоможе подолати "бусифікацію". Також ми розповідали, кого призвуть до війська у грудні 2024 року.