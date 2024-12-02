В Одессе мужчины военные силой затолкали к бусу, подробности

Люди в форме задерживают мужчину. Фото: скриншот

В сети распространяется видео, на котором люди в форме силой затаскивают мужчину в микроавтобус. Официальные учреждения ситуацию пока не комментировали.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Что произошло

На видео видно, как два человека задерживают мужчину и сажают его в бус. Он при этом пытается оказать сопротивление. Автор видео утверждает, что инцидент произошел на улице Балковской.

Отметим, что полиции на месте происшествия не было.

Пока причина конфликта неизвестна, так же как и есть ли люди в военной форме работниками ТЦК. Официальные учреждения пока не комментировали инцидент.

Напомним, офицер Андрей Дуткевич назвал ключевой фактор, который поможет преодолеть "бусификацию". Также мы рассказывали, кого призовут в армию в декабре 2024 года.