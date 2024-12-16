Драка между копами и женщинами в Одессе — в полиции объяснили, что произошло

Патрульные полицейские разговаривают с мужчиной. Фото иллюстративное: Патрульная полиция

В полиции прокомментировали массовую потасовку, которая произошла днем 16 декабря возле рынка "Привоз" в Одессе. Водитель, которого остановили копы, находился в розыске из-за дезертирства.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном патрульной полицией Одесской области в Facebook.

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Как отметили в полиции, около 12:00 патрульные остановили автомобиль Ford для проверки документов. Полицейские установили, что водитель находится в розыске за дезертирство.

"Мужчина вел себя агрессивно: кричал, сопротивлялся патрульным и пытался убежать. Инспекторы, согласно законодательству, сообщили водителю о задержании и применили к нему наручники и физическую силу для обеспечения безопасности", — отмечают в полиции.

Комментарий полиции о драке в Одессе. Фото: скриншот

В сообщении подчеркнули, что во время задержания несколько женщин стали препятствовать работе полицейских. Как отмечают в полиции, инспекторы пытались объяснить законность действий, но женщины не считались с этим.

"В конце концов, водителя патрульные задержали и доставили в Приморский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки", — отметили в полиции.

Напомним, в сети распространили видео, на котором двое мужчин в военной форме пытаются задержать прохожего в Одессе. Мужчина отбивался и использовал баллончик.

В Одессе люди в форме силой затащили мужчину в микроавтобус. Видео опубликовали в сети. Причины задержания неизвестны.