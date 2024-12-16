В Одесі поліцейські влаштували масову бійку з жінками, відео

Масова бійка поліцейських з жінками в Одесі — подробиці
На одеському Привозі відбулася бійка між поліцейськими та жінками. Причина конфлікту наразі невідома, за однією з версій перехожі намагалися відбити затриманого чоловіка. Офіційні установи інцидент поки не коментували.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Що відомо
На опублікованих у мережі відео видно, як натовп жінок свариться з декількома поліцейськими. Сварка переростає у штовханину. Один з правоохоронців валить жінку на землю й заламує їй руки. Також можна побачити, як інші учасницю конфлікту ведуть до поліцейської автівки.
За словами очевидців, конфлікт виник через спробу правоохоронців затримати молодого чоловіка. За однією з версій, він буцімто перебуває у розшуку ТЦК, за іншою — підозрюється у кримінальному злочині.
У поліції ситуацію поки не коментували.
Нагадаємо, в Одесі люди в формі жорстко затримали чоловіка. Також ми повідомляли про одесита, який залив військових газом з балончика.
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