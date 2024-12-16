В Одессе полицейские устроили массовую драку с женщинами, видео

Полицейский в форме. Фото: иллюстративное/Нацполиция

На одесском Привозе произошла потасовка между полицейскими и женщинами. Причина конфликта пока неизвестна, по одной из версий прохожие пытались отбить задержанного мужчину. Официальные учреждения инцидент пока не комментировали.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Что известно

На опубликованных в сети видео видно, как толпа женщин ссорится с несколькими полицейскими. Ссора перерастает в толкотню. Один из правоохранителей валит женщину на землю и заламывает ей руки. Также можно увидеть, как другие участницы конфликта ведут к полицейскому автомобилю.

По словам очевидцев, конфликт возник из-за попытки правоохранителей задержать молодого человека. По одной из версий, он находится в розыске ТЦК, по другой — подозревается в уголовном преступлении.

В полиции ситуацию пока не комментировали.

Напомним, в Одессе люди в форме жестко задержали мужчину. Также мы сообщали об одессите, который залил военных газом из баллончика.