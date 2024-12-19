В Одесской области подросток избил и ограбил бывшего отчима

Разбитая машина. Фото: полиция Одесской области

В Березовском районе 16-летний подросток избил бывшего сожителя своей матери и отобрал у него автомобиль. Таким образом, парень решил наказать экс-отчима якобы за кражу.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в четверг, 19 декабря.

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Авто вместо телефона

По данным следствия, молодой человек вечером приехал к 33-летнему мужчине на маршрутке. Увидев его в машине у двора, парень заявил, что тот якобы украл телефон его матери, когда навещал их общего ребенка. Тот все отрицал, тогда подросток разбил лобовое стекло автомобиля и избил мужчину. Потом сел в его Nissan Maxima и уехал.

Что угрожает подростку

Полицейские задержали нападавшего в тот же день. Машину нашли в гараже за домом матери, где он пытался ее спрятать. Авто уже вернули владельцу. Парню сообщили о подозрении в незаконном завладении автомобилем, совмещенном с насилием. Если суд признает молодого человека виновным, он может отправиться в тюрьму на восемь лет.

Напомним, в Одесской области ревнивец забил жену кочергой. Также мы сообщали о массовой драке женщин с полицейскими в Одессе.