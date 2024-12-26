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Зарезала мужа и обманула врачей — семейная драма в Одессе

26 декабря 2024 12:27
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесситка порезала мужчину ножом и пыталась скрыть вину
Полицейский допрашивает подозреваемую. Фото: полиция Одесской области
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Одесситка вызвала "скорую" своему бывшему мужу, с которым они продолжали жить вместе после развода. По ее словам, он пришел домой с раной в груди. Правоохранители выяснили, что все было совсем не так.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в четверг, 26 декабря.

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Что произошло

Женщина уверяла, что не знает, кто ранил ее прежнего. Впрочем, полицейские установили, что она лжет. Как оказалось, бывшие супруги вместе выпивали и поссорились из-за бытовых проблем. Женщина схватила кухонный нож и ударила мужчину в грудь. Пострадавший находится в больнице.

Что угрожает женщине

Наконец задержанная призналась в содеянном. Ей сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, опасном для жизни потерпевшего. Теперь женщине грозит до восьми лет заключения. В настоящее время она находится под ночным домашним арестом.

Напомним, в Одесской области подросток избил бывшего отчима и забрал у него машину. Также жительница области приревновала своего сожителя к знакомой и решила защитить свою любовь с помощью ножа.

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