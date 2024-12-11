На Одещині жінка порізала чоловіка через ревнощі

Поліцейські затримали підозрювану. Фото: поліція Одеської області

У Березівській громаді затримали 39-річну жінку. Вона приревнувала свого співмешканця до знайомої й вирішила захистити своє кохання за допомогою ножа. Тепер їй загрожує тривалий строк у в'язниці.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у середу, 11 грудня.

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Порізала й пішла спати

За даними слідства, цивільне подружжя випивало у себе вдома. Чоловікові зателефонувала знайома дівчина. Жінці це не сподобалося, вона почала сварку, схопила ножа й вдарила співмешканця у живіт, а потім лягла спати.

Тим часом у гості до пари завітав батько потерпілого. Побачивши сина скривавленим на ліжку, він викликав "швидку". Чоловіка госпіталізували. Йому діагностували проникаюче поранення черевної порожнини та кишківника.

Що загрожує жінці

Нападниці повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Якщо суд визнає жінку винною, їй загрожує до восьми років за ґратами. Наразі вона перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо, одеситка приревнувала свого співмешканця до його колишньої й вдарила її ножем. Раніше мешканець Одеського району жорстоко побив жінку, бо запідозрив її у симпатіях до спільного приятеля.