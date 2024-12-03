Одеситка порізала колишню свого хлопця, подробиці

Прибрала конкурентку, вдаривши ножем — любовні розбірки в Одесі
У Приморському районі Одеси сталася різанина. Жінка приревнувала свого співмешканця до його колишньої й вдарила її ножем. Тепер їй загрожує значний строк за ґратами.
Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у вівторок, 3 грудня.
Любовний трикутник
Інцидент трапився у квартирі 22-річного одесита, де він жив з 29-річною співмешканкою. Пізно ввечері до них прийшла 20-річна колишня дівчина хлопця. Вона хотіла забрати собаку, якого вони раніше придбали разом. Жінки почали сваритися через ревнощі до чоловіка. Старша схопила кухонний ніж і вдарила молодшу у груди.
На місце викликали швидку. Потерпілу доставили до лікарні.
Що загрожує ревнивиці
Нападницю затримали. Вона перебуває під вартою. Їй висунули обвинувачення в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень. Якщо суд визнає її винною, жінці загрожує до восьми років ув'язнення.
Нагадаємо, на Одещині дядько проломив голову школяру, бо той погано вчився. Також в Одесі чоловік вбив дружину за те, що вона не купила шкільне приладдя для дітей.
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