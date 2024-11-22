На Одещині чоловік проломив голову племіннику, бо той прогулював школу

Чоловік тримає палицю в руках. Фото ілюстративне: freepik

Мешканець Подільського району застосував радикальні методи, щоб змусити племінника ходити до школи. Тепер підліток у лікарні, а дядько під вартою.

Про це розповіли у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у п'ятницю, 22 листопада.

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За даними слідства, 15-річний хлопець посварився з 36-річним дядьком. Дорослого обурило, що підліток систематично прогулює школу. Він так розізлився, що схопив дровиняку й вдарив племінника по голові. Той впав, потім підвівся й пішов до своєї кімнати. Через деякий час дядько виявив небожа непритомним на ліжку й викликав "швидку".

Що буде з родичами

Підлітку діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перелом скроневої кістки. Він перебуває в реанімації. Дядькові повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, небезпечному для життя потерпілого. Якщо суд визнає його винним, чоловікові загрожує до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, на Одещині фермер до смерті забив незнайомця, бо вирішив, що той краде його корів. Також під Одесою чоловік жорстоко побив друга, який прийшов йому допомогти.