В Одесской области мужчина проломил голову племяннику, потому что тот прогуливал школу

Человек держит палку в руках. Фото: иллюстративное/freepik

Житель Подольского района применил радикальные методы, чтобы заставить племянника ходить в школу. Теперь подросток в больнице, а дядя под стражей.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в пятницу, 22 ноября.

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По данным следствия, 15-летний парень поссорился с 36-летним дядей. Взрослого возмутило, что подросток систематически прогуливает школу. Он так разозлился, что схватил кусок дерева и ударил племянника по голове. Через некоторое время дядя обнаружил племянника без сознания на кровати и вызвал скорую.

Что будет с родственниками

Подростку диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом височной кости. Он находится в реанимации. Дяде сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, опасном для жизни потерпевшего. Если суд признает его виновным, мужчине грозит до восьми лет заключения.

Напомним, в Одесской области фермер до смерти забил незнакомца, потому что решил, что тот крадет его коров. Также под Одессой мужчина жестоко избил друга, который пришел ему помочь.