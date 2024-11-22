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Не хотел учиться — на Одесчине дядя проломил голову школьнику

22 ноября 2024 11:27
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области мужчина проломил голову племяннику, потому что тот прогуливал школу
Человек держит палку в руках. Фото: иллюстративное/freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Житель Подольского района применил радикальные методы, чтобы заставить племянника ходить в школу. Теперь подросток в больнице, а дядя под стражей.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в пятницу, 22 ноября.

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По данным следствия, 15-летний парень поссорился с 36-летним дядей. Взрослого возмутило, что подросток систематически прогуливает школу. Он так разозлился, что схватил кусок дерева и ударил племянника по голове. Через некоторое время дядя обнаружил племянника без сознания на кровати и вызвал скорую.

Что будет с родственниками

Подростку диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом височной кости. Он находится в реанимации. Дяде сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, опасном для жизни потерпевшего. Если суд признает его виновным, мужчине грозит до восьми лет заключения.

Напомним, в Одесской области фермер до смерти забил незнакомца, потому что решил, что тот крадет его коров. Также под Одессой мужчина жестоко избил друга, который пришел ему помочь.

Одесса драка подростки полиция Одесская область

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