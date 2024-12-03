Одесситка порезала бывшую своего парня, подробности

Полицейская берет отпечатки пальцев у подозреваемой. Фото: полиция Одесской области

В Приморском районе Одессы произошла поножовщина. Женщина приревновала своего сожителя к его бывшей и ударила ее ножом. Теперь ей грозит значительный срок за решеткой.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области во вторник, 3 декабря.

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Инцидент произошел в квартире 22-летнего одессита, где он жил с 29-летней сожительницей. Поздним вечером к ним пришла 20-летняя бывшая девушка парня. Она хотела забрать собаку, которую они раньше приобрели вместе. Женщины начали ссориться из-за ревности к мужчине. Старшая схватила кухонный нож и ударила младшую в грудь.

На место вызвали скорую. Пострадавшую доставили в больницу.

Что угрожает ревнивице

Нападавшую задержали. Она находится под стражей. Ей предъявили обвинения в преднамеренном нанесении тяжких телесных повреждений. Если суд признает ее виновной, женщине грозит до восьми лет заключения.

Напомним, в Одесской области дядя проломил голову школьнику, потому что тот плохо учился. Также в Одессе муж убил жену за то, что она не купила школьные принадлежности для детей.