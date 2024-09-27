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Накинувся з ножем — на Одещині заарештували ревнивця

27 вересня 2024 10:54
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині чоловік забив до смерті дружину через ревнощі
Поліцейська бере відбитки пальців у затриманого. Фото: поліція Одещини
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одеському районі 52-річний чоловік приревнував дружину до приятеля. Він жорстоко побив і порізав жінку. За декілька днів та померла. 

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у п'ятницю, 27 вересня.

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Терпіла декілька днів

Слідчі встановили, що чоловік випивав разом з дружиною та спільним знайомим. Під час посиденьок він почав ревнувати жінку до товариша. Його він вигнав, а її побив кулаками і вдарив ножем у живіт. 

Вранці нападник відвіз дружину з речами до матері у сусіднє село. Декілька днів жінка терпіла біль у животі, але не зверталася до медиків. Коли їй стало зовсім зле, мати викликала "швидку допомогу". Жінку доправили до лікарні, де вона померла під час обстеження. 

Що чекає на вбивцю

Чоловікові повідомили про підозру в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої. Якщо суд визнає його винним, ревнивцеві загрожує до десяти років за ґратами. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, на Одещині винесли вирок військовому, який розстріляв чоловіка з автомата.

Також на Одещині місцевий мешканець на смерть забив друга ножем і табуреткою, бо вирішив, що той вкрав його телефон.

вбивство поліція Одеська область Кримінал Новини Одеси

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