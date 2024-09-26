На Одещині військовий застрелив чоловіка з автомата

Будівля Балтського районного суду. Фото: офіційний сайт суду

Суд виніс вирок колишньому начальнику снайперського відділення прикордонної служби. Його визнали винним в умисному вбивстві.

Про це Новини.LIVE довідалися з вироку Балтського районного суду.

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Застрелив з автомата

Згідно з матеріалами справи, військовий через домофон викликав на вулицю мешканця Балти під приводом несправності автомобіля. Коли той вийшов, гість тричі прицільно вистрелив у нього з автомата Калашникова.

На суді військовий стверджував, що вбив чоловіка "на ґрунті раніше виниклих особистих неприязних відносин". Свою провину він повністю визнав.

Вирок суду

Суддя визнав стрілка винним в умисному вбивстві. Наступні чотирнадцять років військовий проведе у в'язниці.

Нагадаємо, на Одещині затримали чоловіка, який забив свого друга на смерть ножем і табуреткою.

Також в Одеській області винесли вирок підлітку, який жорстоко вбив своїх рідних.