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На Одещині військовий розстріляв чоловіка з автомата — що ухвалив суд

26 вересня 2024 22:30
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині військовий застрелив чоловіка з автомата
Будівля Балтського районного суду. Фото: офіційний сайт суду
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Суд виніс вирок колишньому начальнику снайперського відділення прикордонної служби. Його визнали винним в умисному вбивстві

Про це Новини.LIVE довідалися з вироку Балтського районного суду.  

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Застрелив з автомата

Згідно з матеріалами справи, військовий через домофон викликав на вулицю мешканця Балти під приводом несправності автомобіля. Коли той вийшов, гість тричі прицільно вистрелив у нього з автомата Калашникова. 

На суді військовий стверджував, що вбив чоловіка "на ґрунті раніше виниклих особистих неприязних відносин". Свою провину він повністю визнав.

Вирок суду

Суддя визнав стрілка винним в умисному вбивстві. Наступні чотирнадцять років військовий проведе у в'язниці. 

Нагадаємо, на Одещині затримали чоловіка, який забив свого друга на смерть ножем і табуреткою. 

Також в Одеській області винесли вирок підлітку, який жорстоко вбив своїх рідних

Одеса вбивство Одеська область військові судові рішення

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