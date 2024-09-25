На Одещині судитимуть підлітка, який жорстоко вбив матір і сестру

Підозрюваний підліток у залі суду. Фото: поліція Одещини

До суду скерували обвинувальний акт проти 16-річного мешканця міста Ананьїв. Його обвинувачують у жорстокому вбивстві рідної матері та молодшої сестри і нарузі над тілом померлої. Зараз обвинувачений перебуває під вартою.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у середу, 25 вересня.

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Про трагедію правоохоронцям повідомив 11-річний хлопчик. Повернувшись додому, він у вікно побачив свою маму без ознак життя. Прибувши на місце, поліцейські виявили у різних кімнатах тіла 38-річної жінки та її 7-річної доньки зі слідами ножових поранень.

Слідчі встановили, що злочин вчинив син вбитої жінки. Напередодні він прийшов додому у стані алкогольно-наркотичного сп'яніння. Мати почала лаяти його, хлопець розлютився і декілька разів вдарив її кухонним ножем. Потім він зрозумів, що сестра може розповісти, що він накоїв і вбив її також.

Затримали підозрюваного під час прогулянки містом.

Що чекає на обвинуваченого

Підлітку повідомили про підозру у вбивстві та нарузі над тілом померлої. Поки тривало досудове слідство, він перебував під вартою. Зараз справу вже передали до суду. Якщо хлопця визнають винним, йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, в Одесі квартирант вбив господаря житла через те, що той мав інакші погляди на життя.

Також на Одещині чоловік вбив свою дружину і намагався уникнути покарання.