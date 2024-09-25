В Одесской области будут судить подростка, который жестоко убил мать и сестру

Подозреваемый подросток в зале суда. Фото: полиция Одесчины

В суд направили обвинительный акт против 16-летнего жителя города Ананьев. Его обвиняют в жестоком убийстве родной матери и младшей сестры и надругательстве над телом умершей. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в среду, 25 сентября.

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Расправа над семьей

О трагедии правоохранителям сообщил 11-летний мальчик. Вернувшись домой, он увидел в окно свою маму без признаков жизни. Прибывшие на место полицейские обнаружили в разных комнатах тела 38-летней женщины и ее 7-летней дочери со следами ножевых ранений.

Следователи установили, что преступление совершил сын убитой женщины. Накануне он пришел домой в состоянии алкогольного наркотического опьянения. Мать начала ругать его, парень разозлился и несколько раз ударил ее кухонным ножом. Затем он понял, что сестра может рассказать, что он натворил и убил ее тоже.

Задержали подозреваемого во время прогулки по городу.

Что ждет обвиняемого

Подростку сообщили о подозрении в убийстве и надругательстве над телом умершей. Пока шло досудебное следствие, он находился под стражей. Сейчас дело уже передано в суд. Если молодого человека признают виновным, ему грозит до 15 лет заключения.

Напомним, в Одессе квартирант убил хозяина жилья из-за того, что у него были другие взгляды на жизнь.

Также в Одесской области мужчина убил свою жену и пытался избежать наказания.