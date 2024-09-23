В Одесі квартирант вбив господаря через різні погляди на життя

Поліцейський фотографує місце злочину. Фото: ГУНП в Одеській області

Одесит до смерті забив свого приятеля, у квартирі якого жив. Сусідам чоловік розповів, що власник житла помер, а сам поїхав з дому.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у понеділок, 23 вересня.

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Про раптову смерть 43-річного господаря квартири на вулиці Михайла Болтенка правоохоронцям розповіли сусіди. Тіло направили на експертизу, яка встановила, що причиною смерті стала черепно-мозкова травма.

За кілька годин поліцейські встановили, що чоловіка побив 41-річний квартирант. Його затримали на одному з пунктів пропуску в Ізмаїльському районі.

Чоловік зізнався, що вони з другом випивали і посварилися через різні погляди на життя. Сварка переросла у бійку, квартирант бив господаря руками і ногами по голові.

Що загрожує підозрюваному

Затриманому повідомили про підозру в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. Якщо суд визнає його винним, чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, у Роздільній батько вбив сина, бо той мало заробляв.

Також в Одесі сварка між сусідами переросла у різанину.