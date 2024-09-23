В Одессе квартирант убил хозяина из-за разных взглядов на жизнь

Полицейский фотографирует место преступления. Фото: ГУНП в Одесской области

Одессит до смерти забил своего приятеля, в квартире которого жил. Соседям мужчина рассказал, что владелец жилья умер, а сам уехал из дома.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в понедельник, 23 сентября.

Читайте также:

Не сошлись во взглядах

О внезапной смерти 43-летнего хозяина квартиры по улице Михаила Болтенко правоохранителям рассказали соседи. Тело направили на экспертизу, установившую, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Через несколько часов полицейские установили, что мужчину избил 41-летний квартирант. Он был задержан на одном из пунктов пропуска в Измаильском районе.

Мужчина признался, что они с другом выпивали и поссорились из-за разных взглядов на жизнь. Ссора переросла в драку, квартирант избивал хозяина руками и ногами по голове.

Что угрожает подозреваемому

Задержанному сообщили о подозрении в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Если суд сочтет его виновным, мужчине грозит до 10 лет заключения. В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, в Раздельной отец убил сына, потому что тот мало зарабатывал.

Также в Одессе ссора между соседями переросла в резню.