В Одессе квартирант убил хозяина из-за разных взглядов на жизнь

Не сошлись во взглядах на жизнь — в Одессе квартирант убил хозяина
Одессит до смерти забил своего приятеля, в квартире которого жил. Соседям мужчина рассказал, что владелец жилья умер, а сам уехал из дома.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в понедельник, 23 сентября.
Не сошлись во взглядах
О внезапной смерти 43-летнего хозяина квартиры по улице Михаила Болтенко правоохранителям рассказали соседи. Тело направили на экспертизу, установившую, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.
Через несколько часов полицейские установили, что мужчину избил 41-летний квартирант. Он был задержан на одном из пунктов пропуска в Измаильском районе.
Мужчина признался, что они с другом выпивали и поссорились из-за разных взглядов на жизнь. Ссора переросла в драку, квартирант избивал хозяина руками и ногами по голове.
Что угрожает подозреваемому
Задержанному сообщили о подозрении в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Если суд сочтет его виновным, мужчине грозит до 10 лет заключения. В настоящее время он находится под стражей.
Напомним, в Раздельной отец убил сына, потому что тот мало зарабатывал.
Также в Одессе ссора между соседями переросла в резню.
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