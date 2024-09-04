В Одесі чоловік смертельно поранив сусіда ножем під час конфлікту

Поліцейські з затриманим. Фото: Нацполіція

В Одесі на вулиці Канатній під час сварки біля під'їзду молодик завдав кілька ножових ударів сусідові, від яких той помер. Зловмисника затримано, йому загрожує до десяти років ув'язнення.

Про це у середу, 4 вересня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Деталі справи

Інцидент трапився після того, як 30-річний чоловік закрив хвіртку перед обличчям 59-річного сусіда. Це спричинило словесну перепалку, яка переросла в штовханину. Під час конфлікту молодший чоловік дістав ніж і завдав кілька ударів сусідові в живіт, плече та кисть. Інші жителі будинку викликали швидку допомогу та поліцію. Постраждалого госпіталізували у важкому стані, але через кілька днів він помер, не приходячи до тями. Співробітники поліції змогли швидко розшукати зловмисника, який втік після скоєння злочину. Він відмовляється пояснювати свої дії, а ніж, яким було скоєно напад, знищив.

Яке покарання за вбивство

Правоохоронці затримали чоловіка, і на підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі.