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Привласнили кошти на закупівлі товарів для населення — судитимуть посадовців Одеської ОВА

4 вересня 2024 16:30
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
До суду передано справу посадовців Одеської ОВА про збитки на 9,2 млн грн
Молоток судді. Фото ілюстративне: pixabay
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі судитимуть колишнього заступника голови та чинного керівника одного із відділів ОВА. Їх обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що завдало збитків державі на 9,2 млн грн.

Про це у середу, 4 вересня, повідомила пресслужба САП

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За даними слідства, у 2022 році заступник голови Одеської ОВА, Олег Муратов, діючи в змові з начальником відділу моніторингу публічних закупівель Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської ОВА, організував закупівлю продовольчих товарів для забезпечення потреб населення. Щоб нажитися на цьому, вони завищили ціни.

Підозра у хабарництві ексзаступника

Окрім цього, розслідування встановило, що Муратов ще й пропонував керівниці одного зі структурних підрозділів за грошову винагороду посприяти у розв'язанні питання щодо уникнення можливої кримінальної відповідальності. Його було викрито одразу після отримання неправомірної вигоди в розмірі 27 000 доларів США.

Яке покарання

Дії колишнього заступника кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України, включаючи ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369. Керівнику відділу інкриміновано порушення за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 364.

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