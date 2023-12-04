Апеляційний суд не задовольнив скаргу ексзаступника голови Одеської ОВА

Олег Муратов. Фото: Одеська ОДА

Колишньому заступнику голови Одеської ОВА не дозволили поновитися на посаді. Апеляційний суд не задовольнив чергову скаргу Олега Муратова, якого підозрюють у корупції.

Про це Новини.LIVE дізналися з рішення П'ятого апеляційного адміністративного суду.

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У документі йдеться, що Муратов просив відведення колегії суддів, проте йому було відмовлено.

"В обґрунтування вказаної заяви про відвід представник апелянта зазначив, що, на його думку, наявні обставини, які викликають сумнів у неупередженості та об`єктивності колегії суддів", — написано у рішенні суду.

Своєю чергою Олег Муратов наполягав, що судді у своєму рішенні необ'єктивні.

Зазначимо, що експосадовець звернувся до адмінсуду з вимогою визнати розпорядження голови ОВА Максима Марченка протиправним та поновити його на посаді заступника.

Деталі скандалу

Муратов обіцяв розв'язати питання щодо закриття провадження одного з чиновників. Для цього він нібито планував використати особисті зв’язки у правоохоронних органах України. Справа, по якій проходив так званий знайомий посадовця, стосується, за даними прокуратури, розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення цін на товари, які мали постачатися на потреби оборони.

Служба безпеки задокументувала факт передачі ексзаступнику одеської ОВА 27 тис. доларів. За даними слідства, гроші були передані через кілька рук і врешті вони опинилися у водія Муратова.

Під час обшуків за місцями проживання фігуранта та в його автомобілі правоохоронці виявили готівку у гривнях та іноземній валюті, а також золоті злитки з монетами.

Нагадаємо, НАБУ та САП завершили слідство за підозрою ексзаступника голови та чинного керівника відділу Одеської ОВА у зловживанні службовим становищем. Чиновник своїми діями завдав державі збитків у розмірі 9,2 млн грн.