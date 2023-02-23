Ексзаступника Одеської ОВА Муратова не поновили у посаді: в чому причина

Муратов вийшов з СІЗО під заставу у понад три мільйони

Після корупційного скандалу та арешту заступника Одеської ОВА Олега Муратова його звільнили з посади. Втім, з рішенням експосадовець не згоден та вирішив подати до суду, аби продовжити роботу. Однак він пропустив строки подачі позову.

Про це повідомляють ЗМІ.

Олег Муратов подав позов до суду з пропуском місячного строку звернення. У таких випадках якщо з наданих доказів не вбачається причин пропуску строку, суд постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без розгляду.

Деталі скандалу

Муратов обіцяв розв'язати питання щодо закриття провадження одного з чиновників. Для цього він нібито планував використати особисті зв’язки у правоохоронних органах України. Справа, по якій проходив так званий знайомий посадовця, стосується, за даними прокуратури, розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення цін на товари, які мали постачатися на потреби оборони.

Служба безпеки задокументувала факт передачі ексзаступнику одеської ОВА 27 тис. доларів. За даними слідства, гроші були передані через кілька рук і врешті вони опинилися у водія.

Під час обшуків за місцями проживання фігуранта та в його автомобілі правоохоронці виявили готівка у гривні та іноземній валюті, а також золоті злитки з монетами.

Проте Олег Муратов вийшов зі слідчого ізолятора під заставу у 3 мільйони 220,8 тисячі гривень. До цього 5 січня Муратова відправили в СІЗО на два місяці.

Що відомо про експосадовця

Олег Муратов народився 14 січня 1975 року в Херсонській області. У 1996 році закінчив Одеський державний економічний університет, у 2003 році — Одеську національну юридичну академію, у 2007 році — Одеський регіональний інститут держуправління НАДУ при президентові України. Кандидат економічних наук.

З 2002 по 2015 рік працював на різних посадах в Одеській облдержадміністрації. Остання посада — начальник обласного управління економіки.

У вересні 2016 року Муратов переміг у конкурсі на заміщення вакантної посади начальника Південного офісу Держаудитслужби та в жовтні був призначений на цю посаду.

2016-2020 роки — начальник Південного офісу Держаудитслужби.

У грудні 2020 року призначений заступником голови Одеської ОДА.

Нагадаємо, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з учасників злочинної організації, яка тримала на контролі посадовців Одеської міської ради. Ним виявився колишній перший заступник Труханова. В повідомленні САП не вказується ім’я та прізвище обвинуваченого, втім зазначимо, що посаду першого заступника міського голови Одеси займав Михайло Кучук. Його звільнили в січні цього року.