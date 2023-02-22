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Суд заочно арештував колишнього першого заступника міського голови Одеси

22 лютого 2023 11:59
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Суд заочно арештував колишнього першого заступника міського голови Одеси
Він фігурує у справі "одеської мерії"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з учасників злочинної організації, яка тримала на контролі посадовців Одеської міської ради. Ним виявився колишній перший заступник Труханова. В повідомленні САП не вказується ім’я та прізвище обвинуваченого, втім зазначимо, що посаду першого заступника міського голови Одеси займав Михайло Кучук. Його звільнили в січні цього року. 

Про це повідомляє САП. 

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У чому підозрюють

Слідство припускає, що він входив до злочинної організації, яка тримала на контролі посадовців Одеської міської ради. Крім цього ця група також контролювала бюджетні витрати міста, діяльність місцевих комунальних підприємств та вчиняла інші корупційні злочини. 

Слідством установлено, що з осені 2021 року учасники злочинної організації контролювали питання забудови в Одесі. 

Наразі підозрюваний перебуває за кордоном, тож після його затримання та доставлення до місця проведення досудового розслідування суддя вирішить питання про арешт. Для реалізації злочинних дій особи налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, які й забезпечували ухвалення потрібних рішень органом місцевого самоврядування.

Що відомо про Михайла Кучука 

  • Народився в Одесі, за освітами економіст та інженер-будівельник;
  • з 1994 до 1998 році був заступником голови виконкому Одеської міськради народних депутатів;
  • у Верховній Раді четвертого скликання на громадських засадах був помічником народного депутата;
  • з 2005 до 2010 року був першим заступником тодішнього міського голови Одеси Едуарда Гурвіца;
  • у 2020 став першим заступником міського голови Одеси.

В січні цього року його звільнили "за власним бажанням". Відтак в одеського міського голови залишилося чотири заступники. Цікавим є те, що деякі з них проходять по кримінальній справі.

Хто ще фігурує у злочинній організації

Корупційна схема, пов'язана з бізнесменами Борисом Кауфманом, Олександром Грановським та заступниками міського голови Одеси, стала однією з найбільших в Україні. Йдеться про створення злочинної організації, яка тримала під контролем чиновників міськради.

Як зазначив керівник головного підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський, інформацію про незаконний вплив певних осіб на всю міську та обласну владу детективи отримали приблизно півтора року тому. Цей вплив використовувався з метою особистого збагачення цих осіб у злочинний спосіб.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд продовжив до 6 березня строк дії обов'язків, покладених на ще двох заступників міського голови Одеси.  Вони також фігурують у справі "Одеської мерії".

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