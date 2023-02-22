Суд заочно арестовал бывшего первого заместителя городского головы Одессы
Следователь судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей одному из участников преступной организации, которая держала на контроле должностных лиц Одесского городского совета. Им оказался бывший первый зам Труханова. В сообщении САП не указывается имя и фамилия обвиняемого, однако отметим, что должность первого заместителя городского головы Одессы занимал Михаил Кучук. Его уволили в январе этого года.
Об этом сообщает САП.
-
Потребности окупантов в приоритете: жители Крыма столкнулись с дефицитом лекарств
-
Не пригоден: перечень болезней органов пищеварения, освобождающих от мобилизации
-
Байден встретится с лидерами стран восточного фланга НАТО, которые поддерживают Украину
-
Моника Беллуччи закрутила роман с известным режиссером: их подловили папарацци во время свидания
-
В Харькове усилят меры безопасности с 23 по 24 февраля
-
В Украине впервые продадут NFT-коллекцию с изображением кошек: средства потратят на морские дроны для ВСУ
-
Прикрывался псевдоинвалидностью: пограничники Одесчины задержали очередного беглеца
-
Папа Римский перед годовщиной вторжения рф выступил с новым заявлением о войне в Украине
-
"Пропаганда коммунизма и КГБ": Минцифры отреагировало на выход российской игры, доступной в Украине
-
МИД Китая заявило, что страна не планирует передавать оружие рф
В чем подозревают
Следствие предполагает, что он входил в преступную организацию, которая держала на контроле должностных лиц Одесского городского совета. Кроме этого, эта группа также контролировала бюджетные расходы города, деятельность местных коммунальных предприятий и совершала другие коррупционные преступления.
Следствием установлено, что с осени 2021 года участники преступной организации контролировали вопросы застройки в Одессе.
В настоящее время подозреваемый находится за границей, поэтому после его задержания и доставки до места проведения досудебного расследования судья решит вопрос об аресте. Для реализации преступных действий лица наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, которые обеспечивали принятие нужных решений органом местного самоуправления.
Что известно о Михаиле Кучуке
- Родился в Одессе, по образования экономист и инженер-строитель;
- с 1994 по 1998 год был заместителем председателя исполкома Одесского горсовета народных депутатов;
- в Верховной Раде четвертого созыва на общественных началах был помощником народного депутата;
- с 2005 по 2010 год был первым заместителем тогдашнего городского головы Одессы Эдуарда Гурвица;
- в 2020 году стал первым заместителем городского головы Одессы.
В январе этого года его уволили "по собственному желанию". Следовательно, у одесского городского головы осталось четыре заместителя. Интересно то, что некоторые из них проходят по уголовному делу.
Кто еще фигурирует в преступной организации
Коррупционная схема, связанная с бизнесменами Борисом Кауфманом, Александром Грановским и заместителями городского головы Одессы стала одной из крупнейших в Украине. Речь идет о создании преступной организации, державшей под контролем чиновников горсовета.
Как отметил руководитель главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский, информацию о незаконном влиянии определенных лиц на всю городскую и областную власть детективы получили около полутора лет назад. Это влияние использовалось с целью личного обогащения этих лиц преступным способом.
Напомним, Высший антикоррупционный суд продлил до 6 марта срок действия обязанностей, возложенных на еще двух заместителей городского головы Одессы. Они также фигурируют в деле "Одесской мэрии".