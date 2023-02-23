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"Долго думал": экс-заместителя Одесской ОВА Муратова не восстановили в должности

23 февраля 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Экс-заместителя Одесской ОВА Муратова не восстановили в должности: в чем причина
Муратов вышел из СИЗО под залог более чем в три миллиона
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

После коррупционного скандала и ареста заместителя Одесской ОВА Олега Муратова его уволили с должности. Впрочем, с решением экс-чиновник не согласен и решил подать в суд, чтобы продолжить работу. Однако он упустил сроки подачи иска.

Об этом сообщают СМИ.

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Олег Муратов подал в суд с пропуском месячного срока обращения. В таких случаях, если из предоставленных доказательств не усматривается причин пропуска срока, суд выносит определение об оставлении искового заявления без рассмотрения.

Детали скандала

Муратов обещал решить вопрос о закрытии производства одного из чиновников. Для этого он планировал использовать личные связи в правоохранительных органах Украины. Дело, по которому проходил так называемый знакомый должностного лица, касается, по данным прокуратуры, хищения бюджетных средств путем завышения цен на товары, что должны поставляться на нужды обороны.

Служба безопасности задокументировала факт передачи экс-заместителю одесской ОВА 27 тыс. долларов. По данным следствия, деньги были переданы через несколько рук и, наконец, они оказались у водителя.

Во время обысков по местам жительства фигуранта и в его автомобиле правоохранители обнаружили наличные в гривне и иностранной валюте, а также золотые слитки с монетами.

Однако Олег Муратов вышел из следственного изолятора под залог в 3 миллиона 220,8 тысяч гривен. До этого 5 января Муратова отправили в СИЗО на два месяца.

Что известно об эксчиновнике

Олег Муратов родился 14 января 1975 в Херсонской области. В 1996 году окончил Одесский государственный экономический университет, в 2003 году — Одесскую национальную юридическую академию, в 2007 году — Одесский региональный институт госуправления НАГУ при президенте Украины. Кандидат экономических наук.

С 2002 по 2015 год работал на разных должностях в Одесской облгосадминистрации. Последняя должность – начальник областного управления экономики.

В сентябре 2016 Муратов победил в конкурсе на замещение вакантной должности начальника Южного офиса Госаудитслужбы и в октябре был назначен на эту должность.

2016-2020 годы — начальник Южного офиса Госаудитслужбы.

В декабре 2020 года назначен заместителем председателя Одесской ОГА.

Напомним, следователь судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей одному из участников преступной организации, которая держала на контроле должностных лиц Одесского городского совета. Им оказался бывший первый зам Труханова. В сообщении САП не указывается имя и фамилия обвиняемого, однако отметим, что должность первого заместителя городского головы Одессы занимал Михаил Кучук. Его уволили в январе этого года.

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