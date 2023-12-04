Апелляционный суд не удовлетворил жалобу экс-замглавы Одесской ОВА

Олег Муратов. Фото: Одесская ОГА

Бывшему заместителю главы Одесской ОВА не разрешили восстановиться в должности. Апелляционный суд не удовлетворил очередную жалобу Олега Муратова, подозреваемого в коррупции.

Об этом Новини.LIVE узнали из решения Пятого апелляционного административного суда.

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В документе говорится, что Муратов просил отвода коллегии судей, однако ему было отказано.

"В обоснование указанного заявления об отводе представитель апеллянта отметил, что, по его мнению, имеющиеся обстоятельства, вызывающие сомнение в беспристрастности и объективности коллегии судей", — написано в решении суда.

В свою очередь Олег Муратов настаивал, что судьи в своем решении необъективны.

Отметим, что экс-чиновник обратился в админсуд с требованием признать распоряжение председателя ОВА Максима Марченко противоправным и восстановить его в должности заместителя.

Детали скандала

Муратов обещал решить вопрос о закрытии производства одного из чиновников. Для этого он планировал использовать личные связи в правоохранительных органах Украины. Дело, по которому проходил так называемый знакомый должностного лица, касается, по данным прокуратуры, хищения бюджетных средств путем завышения цен на товары, которые должны поставляться на нужды обороны.

Служба безопасности задокументировала факт передачи экс-заместителю одесской ОВА 27 тыс. долларов. По данным следствия, деньги были переданы через несколько рук и, наконец, они оказались у водителя Муратова.

Во время обысков по местам жительства фигуранта и в его автомобиле правоохранители обнаружили наличные в гривне и иностранной валюте, а также золотые слитки с монетами.

Напомним, НАБУ и САП завершили следствие по подозрению экс-заместителя председателя и действующего руководителя отдела Одесской ОВ в злоупотреблении служебным положением. Чиновник своими действиями нанес государству ущерб в размере 9,2 млн грн.