В суд передано дело должностных лиц Одесской ОВА об убытках на 9,2 млн грн

Молоток судьи. Фото иллюстративное: pixabay

В Одессе будут судить бывшего зампреда и действующего руководителя одного из отделов ОВА. Их обвиняют в злоупотреблении служебным положением, что нанесло ущерб государству на 9,2 млн грн.

Об этом в среду, 4 сентября, сообщила пресс-служба САП.

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Детали дела о присвоении средств

По данным следствия, в 2022 году заместитель председателя Одесской ОВА Олег Муратов, действуя в сговоре с начальником отдела мониторинга публичных закупок Департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской ОВА, организовал закупку продовольственных товаров для обеспечения потребностей населения. Чтобы нажиться на этом, они завысили цены.

Подозрение во взяточничестве экс-заместителя

Кроме этого, расследование установило, что Муратов еще и предлагал руководителю одного из структурных подразделений за денежное вознаграждение посодействовать в решении вопроса во избежание возможной уголовной ответственности. Он был разоблачен сразу после получения неправомерной выгоды в размере 27 000 долларов США.

Какое наказание

Действия бывшего заместителя квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369. Руководителю отдела инкриминированы нарушения по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 364.