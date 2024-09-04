В Одессе мужчина смертельно ранил соседа ножом во время конфликта

Полицейский с задержанным. Фото: Нацполиция

В Одессе на улице Канатной во время ссоры у подъезда молодой человек нанес несколько ножевых ударов соседу, от которого тот умер. Злоумышленник задержан, ему грозит до десяти лет заключения.

Об этом в среду, 4 сентября, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Детали дела

Инцидент произошел после того, как 30-летний мужчина закрыл калитку перед лицом 59-летнего соседа. Это повлекло за собой словесную перепалку, которая переросла в толкотню. В ходе конфликта младший мужчина достал нож и нанес несколько ударов соседу в живот, плечо и кисть. Другие жители дома вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, но через несколько дней он умер, не приходя в сознание. Сотрудники полиции смогли быстро разыскать скрывшегося после совершения преступления злоумышленника. Он отказывается объяснять свои действия, а нож, которым было совершено нападение, уничтожил.

Какое наказание за убийство

Правоохранители задержали мужчину, и на основании собранных доказательств ему поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.