В Одесской области военный застрелил мужчину из автомата

Здание Балтского райсуда. Фото: официальный сайт суда

Суд приговорил бывшего начальника снайперского отделения пограничной службы. Его признали виновным в умышленном убийстве.

Об этом Новини.LIVE узнали из приговора Балтского районного суда.

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Застрелил из автомата

Согласно материалам дела, военный по домофону вызвал на улицу жителя Балты, под предлогом неисправности автомобиля. Когда тот вышел, гость трижды прицельно выстрелил в него из автомата Калашникова.

На суде военный утверждал, что убил мужчину "на почве ранее возникших личных неприязненных отношений". Свою вину он полностью признал.

Приговор суда

Судья признал стрелка виновным в умышленном убийстве. Следующие четырнадцать лет военный проведет в тюрьме.

Напомним, в Одесской области задержали мужчину, который забил своего друга насмерть ножом и табуреткой.

Также в Одесской области вынесли приговор подростку, который жестоко убил своих родных.