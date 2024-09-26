В Одесской области военный застрелил мужчину из автомата

В Одесской области военный расстрелял мужчину из автомата — что решил суд
Суд приговорил бывшего начальника снайперского отделения пограничной службы. Его признали виновным в умышленном убийстве.
Об этом Новини.LIVE узнали из приговора Балтского районного суда.
Застрелил из автомата
Согласно материалам дела, военный по домофону вызвал на улицу жителя Балты, под предлогом неисправности автомобиля. Когда тот вышел, гость трижды прицельно выстрелил в него из автомата Калашникова.
На суде военный утверждал, что убил мужчину "на почве ранее возникших личных неприязненных отношений". Свою вину он полностью признал.
Приговор суда
Судья признал стрелка виновным в умышленном убийстве. Следующие четырнадцать лет военный проведет в тюрьме.
Напомним, в Одесской области задержали мужчину, который забил своего друга насмерть ножом и табуреткой.
Также в Одесской области вынесли приговор подростку, который жестоко убил своих родных.
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