На Одещині чоловік забив друга ножем і табуреткою

Поліцейська бере відбитки пальців у затриманого. Фото: поліція Одещини

У місті Вилкове місцевий мешканець вбив друга, бо вирішив, що той вкрав його мобільник. Після вбивства він спокійно пішов до себе додому.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у четвер, 26 вересня.

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Слідчі встановили, що підозрюваний був у гостях у свого друга. Чоловіки разом випивали. Повернувшись додому, гість не знайшов свого мобільного телефона. Він вирішив, що гаджет вкрав його товариш під час пиятики. Наступного дня чоловік знову прийшов до нього, вимагаючи повернути телефон. Той відповів, що нічого не брав. Тоді гість розсердився, схопив зі столу ніж, декілька разів вдарив ним господаря, а потім ще й побив його табуреткою.

Тіло небіжчика виявили лише через тиждень після вбивства. Нападника розшукали за годину.

Що загрожує вбивці

Затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві. Якщо суд визнає його винним, чоловік наступні п'ятнадцять років може провести за ґратами. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть підлітка, якого підозрюють у звірячому злочині.

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