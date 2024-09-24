Чутки про маніяка під Одесою виявилися фейком

У мережі ширяться чутки про маніяка на Одещині — що каже поліція
У соцмережах з'явилася інформація, що у селищі Дачному біля Одеси діє серійний вбивця, жертвами якого вже нібито стали декілька дівчат. Правоохоронці запевняють, що це неправда.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у вівторок, 24 вересня.
Що говорить поліція
За словами правоохоронців, повідомлення про вбивства дівчат у Дачному — фейк.
"Просимо за інформацією звертатися до офіційних джерел і не поширювати недостовірні відомості", — наголошують у поліції.
Страшні чутки
Історії про напади у Дачному і про буцімто знайдені у селищі тіла вбитих жінок з'явилися днями у декількох одеських Telegram-каналах. Нібито за декілька днів було три таких випадки. Там же закликали дітей не затримуватися на вулиці після уроків.
Хто і з якою метою поширює ці чутки, невідомо.
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