Чутки про маніяка під Одесою виявилися фейком

Поліцейський спілкується з громадянкою. Фото: поліція Одещини

У соцмережах з'явилася інформація, що у селищі Дачному біля Одеси діє серійний вбивця, жертвами якого вже нібито стали декілька дівчат. Правоохоронці запевняють, що це неправда.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у вівторок, 24 вересня.

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За словами правоохоронців, повідомлення про вбивства дівчат у Дачному — фейк.

"Просимо за інформацією звертатися до офіційних джерел і не поширювати недостовірні відомості", — наголошують у поліції.

Страшні чутки

Історії про напади у Дачному і про буцімто знайдені у селищі тіла вбитих жінок з'явилися днями у декількох одеських Telegram-каналах. Нібито за декілька днів було три таких випадки. Там же закликали дітей не затримуватися на вулиці після уроків.

Хто і з якою метою поширює ці чутки, невідомо.

Нагадаємо, в Одесі квартирант вбив господаря через різні погляди на життя.

А у Роздільній батько позбавив життя дорослого сина, бо той мало заробляв.