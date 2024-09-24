Слухи о маньяке под Одессой оказались фейком

В сети ходят слухи о маньяке в Одесской области — что говорит полиция
В соцсетях появилась информация, что в поселке Дачном возле Одессы действует серийный убийца, жертвами которого уже якобы стали несколько девушек. Правоохранители уверяют, что это неправда.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области во вторник, 24 сентября.
Что говорит полиция
По словам правоохранителей, сообщение об убийствах девушек в Дачном — фейк.
"Просим за информацией обращаться к официальным источникам и не распространять недостоверные сведения", — отмечают в полиции.
Страшные слухи
Истории о нападениях в Дачном и о будто бы найденных в поселке телах убитых женщин появились на днях в нескольких одесских Telegram-каналах. Якобы за несколько дней было три таких случая. Там же призывали детей не задерживаться на улице после уроков.
Кто и с какой целью распространяет эти слухи, неизвестно.
Напомним, в Одессе квартирант убил хозяина из-за разных взглядов на жизнь.
А в Раздельной отец лишил жизни взрослого сына, потому что тот мало зарабатывал.
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