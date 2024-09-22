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Перейменуванню села на Одещині завадила Франція — в чому причина

22 вересня 2024 12:47
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Франція виступила проти нової назви села в Одеській області
Краєвид села Надеждівка в Одеській області. Фото: Facebook/Олена Царалунга
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Село Надеждівка Арцизької громади мало отримати нову назву Шампань. Але з постанови про перейменування населений пункт вилучили. Виявилося, що на цьому наполягало посольство Франції.

Про це повідомляє видання "Бессарабія.Inform".

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Позиція Франції

За інформацією видання, посольство Франції надіслало лист голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку з проханням не перейменовувати Надеждівку на Шампань. Річ у тім, що відповідно до статті 208 Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, географічне зазначення "Champagnе", а також його транскрипція українськими літерами "Шампань", підлягатиме захисту з 1 січня 2026 року. Відповідно, надання українському селу такої назви суперечило б міжнародним зобов'язанням України. 

"Тому, з метою сприяти повній імплементації Угоди про асоціацію, яка поєднує нас, та запобігти ускладненню прийдешнім переговорам про вступ, ми були б вдячні за утримання від винесення на розгляд зазначеного клопотання про зміну назви села Надеждівка", — йдеться у документі.

Перейменуванню села на Одещині завадила Франція — в чому причина - фото 1
Лист посольства Франції до голови Верховної Ради. Фото: Бессарабія.Inform

Наразі триває обговорення, яку назву обрати для села.

Шампань на Одещині

Відзначимо, що перейменування Надеждівки на Шампань у березні цього року схвалив парламентський Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Нова назва пов'язана з тим, що у місті зареєстрована фірма "Шампань Україна", яка займається вирощуванням винограду, а також інших сільгоспкультур. 

Перейменування на Одещині

У четвер, 19 вересня, депутати Верховної Ради проголосували за нові назви 26 населених пунктів Одеської області. Зокрема, селище Бородіно відтепер змінить назву на Буджак, Суворове — на Катлабуг. А село Роща у Болградському районі стане Новим Парижем.   

Нагадаємо, парламентарі вилучили зі списку перейменувань місто-супутник Одеси Южне. 

Раніше суперечки навколо нових назв спровокували скандал у Верховній Раді та блокування трибуни. 

Франція Одеська область декомунізація Одеська ОДА перейменування

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