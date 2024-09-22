Франція виступила проти нової назви села в Одеській області

Перейменуванню села на Одещині завадила Франція — в чому причина
Село Надеждівка Арцизької громади мало отримати нову назву Шампань. Але з постанови про перейменування населений пункт вилучили. Виявилося, що на цьому наполягало посольство Франції.
Про це повідомляє видання "Бессарабія.Inform".
Позиція Франції
За інформацією видання, посольство Франції надіслало лист голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку з проханням не перейменовувати Надеждівку на Шампань. Річ у тім, що відповідно до статті 208 Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, географічне зазначення "Champagnе", а також його транскрипція українськими літерами "Шампань", підлягатиме захисту з 1 січня 2026 року. Відповідно, надання українському селу такої назви суперечило б міжнародним зобов'язанням України.
"Тому, з метою сприяти повній імплементації Угоди про асоціацію, яка поєднує нас, та запобігти ускладненню прийдешнім переговорам про вступ, ми були б вдячні за утримання від винесення на розгляд зазначеного клопотання про зміну назви села Надеждівка", — йдеться у документі.
Наразі триває обговорення, яку назву обрати для села.
Шампань на Одещині
Відзначимо, що перейменування Надеждівки на Шампань у березні цього року схвалив парламентський Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Нова назва пов'язана з тим, що у місті зареєстрована фірма "Шампань Україна", яка займається вирощуванням винограду, а також інших сільгоспкультур.
Перейменування на Одещині
У четвер, 19 вересня, депутати Верховної Ради проголосували за нові назви 26 населених пунктів Одеської області. Зокрема, селище Бородіно відтепер змінить назву на Буджак, Суворове — на Катлабуг. А село Роща у Болградському районі стане Новим Парижем.
Нагадаємо, парламентарі вилучили зі списку перейменувань місто-супутник Одеси Южне.
Раніше суперечки навколо нових назв спровокували скандал у Верховній Раді та блокування трибуни.
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