Франция выступила против нового названия села в Одесской области

Переименованию села в Одесской области помешала Франция — в чем причина
Село Надеждовка Арцизской громады должно было получить новое название Шампань. Но из постановления о переименовании населенный пункт был изъят. Оказалось, что на этом настаивало посольство Франции.
Об этом сообщает издание "Бессарабия.Inform".
Позиция Франции
По информации издания, посольство Франции направило письмо председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой не переименовывать Надеждовку в Шампань. Дело в том, что согласно статье 208 Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, географическое указание "Champagnе", а также его транскрипция украинскими буквами "Шампань" будет подлежать защите с 1 января 2026 года. Соответственно, предоставление украинскому селу такого названия противоречило бы международным обязательствам Украины.
"Поэтому, с целью способствовать полной имплементации Соглашения об ассоциации, которое объединяет нас, и предотвратить усложнение грядущих переговоров о вступлении, мы были бы благодарны за воздержание от вынесения на рассмотрение указанного ходатайства об изменении названия села Надеждовка", — говорится в документе.
Сейчас идет обсуждение, какое название выбрать для села.
Шампань в Одесской области
Отметим, что переименование Надеждовки в Шампань в марте этого года одобрил парламентский Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Новое название связано с тем, что в городе зарегистрирована фирма "Шампань Украина", занимающаяся выращиванием винограда, а также других сельхозкультур.
Переименования в Одесской области
В четверг, 19 сентября, депутаты Верховной Рады проголосовали за новые названия 26 населенных пунктов Одесской области. В частности, поселок Бородино теперь сменит название на Буджак, Суворово — на Катлабуг. А село Роща в Болградском районе станет Новым Парижем.
Напомним, парламентарии изъяли из списка переименований город-спутник Одессы Южный.
Ранее споры вокруг новых названий спровоцировали скандал в Верховной Раде и блокирование трибуны.
Читайте Новини.LIVE!