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Переименованию села в Одесской области помешала Франция — в чем причина

22 сентября 2024 12:47
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Франция выступила против нового названия села в Одесской области
Пейзаж села Надеждовка в Одесской области. Фото: Facebook/Елена Царалунга
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Село Надеждовка Арцизской громады должно было получить новое название Шампань. Но из постановления о переименовании населенный пункт был изъят. Оказалось, что на этом настаивало посольство Франции.

Об этом сообщает издание "Бессарабия.Inform".

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Позиция Франции

По информации издания, посольство Франции направило письмо председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой не переименовывать Надеждовку в Шампань. Дело в том, что согласно статье 208 Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, географическое указание "Champagnе", а также его транскрипция украинскими буквами "Шампань" будет подлежать защите с 1 января 2026 года. Соответственно, предоставление украинскому селу такого названия противоречило бы международным обязательствам Украины.

"Поэтому, с целью способствовать полной имплементации Соглашения об ассоциации, которое объединяет нас, и предотвратить усложнение грядущих переговоров о вступлении, мы были бы благодарны за воздержание от вынесения на рассмотрение указанного ходатайства об изменении названия села Надеждовка", — говорится в документе.

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Письмо посольства Франции председателю Верховной Рады. Фото: Бессарабия.

Сейчас идет обсуждение, какое название выбрать для села.

Шампань в Одесской области

Отметим, что переименование Надеждовки в Шампань в марте этого года одобрил парламентский Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Новое название связано с тем, что в городе зарегистрирована фирма "Шампань Украина", занимающаяся выращиванием винограда, а также других сельхозкультур.

Переименования в Одесской области

В четверг, 19 сентября, депутаты Верховной Рады проголосовали за новые названия 26 населенных пунктов Одесской области. В частности, поселок Бородино теперь сменит название на Буджак, Суворово — на Катлабуг. А село Роща в Болградском районе станет Новым Парижем.

Напомним, парламентарии изъяли из списка переименований город-спутник Одессы Южный.

Ранее споры вокруг новых названий спровоцировали скандал в Верховной Раде и блокирование трибуны.

Франция Одесская область декоммунизация Одесская ОГА переименования

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