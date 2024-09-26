В Одесской области мужчина забил друга ножом и табуреткой

Полицейская берет отпечатки пальцев у задержанного. Фото: полиция Одесчины

В городе Вилково местный житель убил друга, потому что решил, что тот украл его мобильник. После убийства он спокойно пошел домой.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в четверг, 26 сентября.

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Следователи установили, что подозреваемый был в гостях у своего друга. Мужчины вместе выпивали. Вернувшись домой, гость не нашел свой мобильный телефон. Он решил, что гаджет украл его товарищ во время попойки. На следующий день мужчина снова пришел к нему, требуя вернуть телефон. Тот ответил, что ничего не брал. Тогда гость разозлился, схватил со стола нож, несколько раз ударил им хозяина, а потом еще и побил его табуреткой.

Тело покойного обнаружили только через неделю после убийства. Нападающего разыскали через час.

Что угрожает убийце

Задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Если суд признает его виновным, мужчина следующие пятнадцать лет может провести за решеткой. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Напомним, в Одесской области будут судить подростка, подозреваемого в зверском преступлении.

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