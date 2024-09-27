В Одесской области мужчина забил до смерти жену из-за ревности

Набросился с ножом — в Одесской области арестовали ревнивца
В Одесском районе 52-летний мужчина приревновал жену к приятелю. Он жестоко избил и порезал женщину. Через несколько дней она умерла.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в пятницу, 27 сентября.
Терпела несколько дней
Следователи установили, что муж выпивал вместе с женой и общим знакомым. Во время посиделок он начал ревновать супругу к товарищу. Его он выгнал, а ее избил кулаками и ударил ножом в живот.
Утром агрессор отвез жену с вещами к матери в соседнее село. Несколько дней женщина терпела боль в животе, но не обращалась к медикам. Когда ей стало совсем плохо, мать вызвала скорую помощь. Женщину доставили в больницу, где она скончалась во время обследования.
Что ждет убийцу
Мужу сообщили о подозрении в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей. Если суд признает его виновным, ревнивцу грозит до десяти лет за решеткой. В настоящее время он находится под стражей.
Напомним, в Одесской области вынесли приговор военному, который расстрелял мужчину из автомата.
Также в Одесской области местный житель насмерть забил друга ножом и табуреткой, потому что решил, что тот украл его телефон.
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