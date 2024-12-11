В Одесской области женщина порезала мужчину из-за ревности

Полицейские задержали подозреваемую. Фото: полиция Одесской области

В Березовской общине задержали 39-летнюю женщину. Она приревновала своего сожителя к знакомой и решила защитить свою любовь с помощью ножа. Теперь ей грозит длительный срок в тюрьме.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в среду, 11 декабря.

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По данным следствия, гражданские супруги выпивали у себя дома. Мужчине позвонила знакомая девушка. Женщине это не понравилось, она начала ссору, схватила нож и ударила сожителя в живот, а потом легла спать.

Тем временем в гости к паре пришел отец потерпевшего. Увидев сына окровавленным на кровати, он вызвал "скорую". Мужчину госпитализировали. Ему диагностировали проникающее ранение брюшной полости и кишечника.

Что угрожает женщине

Нападавшие сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении. Если суд признает женщину виновной, ей грозит до восьми лет за решеткой. Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, одесситка приревновала своего сожителя к его бывшей и ударила ее ножом. Ранее житель Одесского района жестоко избил женщину, потому что заподозрил ее в симпатиях к общему другу.