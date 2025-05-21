Нетрезвый житель Одессы залез на дерево, когда его сын вызвал полицию

Мужчина на дереве. Фото иллюстративное: Freepik

Утром на улице Ицхака Рабина в Одессе возник конфликт между местным жителем и работниками ТЦК. В результате мужчина залез на высокое дерево и в течение половины дня отказывался спускаться.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщили собственные источники в ГУНП в Одесской области.

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Подробности дела

По данным правоохранителей, в полицию позвонил 15-летний подросток и сообщил, что его отец обижает его вместе с матерью. По прибытии на место происшествия, следователи выяснили, что 31-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, вылез через балкон на крышу дома, откуда перебрался на дерево. Спускаться он отказывался, поэтому кроме правоохранителей пришлось вызвать работников ГСЧС и специалистов отдела психологического обеспечения. В конце концов мужчина все же согласился слезть вниз, после чего его доставили в ТЦК для проверки документов.

Напомним, недавно мы писали о том, как мужчина незаконно рубил деревья вместе с сыном. А также о жестоком избиении собаки.