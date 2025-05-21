Нетверезий мешканець Одеси заліз на дерево, коли його син викликав поліцію

Чоловік на дереві. Фото ілюстративне: Freepik

Чоловік на дереві на висоті п'ятого поверху, а внизу поліція та ТЦК. Відео з конфліктом на вулиці Іцхака-Рабіна в Одесі зранку облетіло всі паблики. Однак як виявилося, людина після прийняття алкоголю стала виявляти агресію, а коли дізналася, що викликали поліцейських заліз на дерево.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомили власні джерела в ГУНП Одещини.

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Подробиці справи

За даними правоохоронців, до поліції подзвонив 15-річний підліток та повідомив, що його батько цькує його разом із матір'ю. Після прибуття на місце події слідчі з'ясували, що 31-річний чоловік, перебуваючи у нетверезому стані, виліз через балкон на дах будинку, звідки перебрався на дерево. Спускатися він відмовлявся, тому окрім правоохоронців довелося викликати працівників ДСНС та фахівців відділу психологічного забезпечення. Врешті-решт чоловік все ж таки погодився злізти вниз, після чого його доправили у ТЦК для перевірки документів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як чоловік незаконно рубав дерева разом із сином. А також про жорстоке побиття собаки.