Жители Одесской области разбили молотком голову женщины, чтобы забрать ее пенсию

Подозреваемый с полицией. Фото: скриншот

Двое жителей Одесской области прокрались в дом пожилой соседки и разбили ей голову молотком, чтобы отобрать пенсию. Денег мужчины не нашли, однако теперь им грозит до 15 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, социальная работница пришла утром проведать 76-летнюю жительницу одного из сел Староказацкой громады и обнаружила ее на полу в крови. Правоохранители установили, что во время комендантского часа двое местных парней 24 и 17 лет проникли на территорию частного домовладения этой женщины, узнав, что она получила пенсию. Разбив окно, несовершеннолетний пролез в дом и открыл дверь брату. Подозреваемые руками и молотком, который нашли на месте, избили хозяйку по голове, от чего она потеряла сознание. После этого фигуранты обыскали дом и скрылись, не найдя денег, за которыми приходили. Медики госпитализировали потерпевшую с множественными травмами головы. А мужчин задержали полицейские.

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенном с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, и с проникновением в жилище). Им грозит до 15-ти лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который давал советы как избежать мобилизации. А также о жителе Одесской области, который вывозил древесину в страны ЕС.