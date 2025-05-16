В Одесской области разоблачили контрабандиста, который вывозил лесоматериалы в страны Европейского союза.

Подозреваемый с правоохранителем. Фото: Одесская областная прокуратура.

Предприниматель из Одесской области незаконно вывозил древесину на продажу в Европейские страны. Однако при попытке пересечения границы его разоблачили на этом правоохранители, бизнесмену грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, обвиняемый организовал схему незаконного экспорта лесопродукции за границу, несмотря на запрет на вывоз необработанной древесины из Украины. Бизнесмен закупал материалы без подтверждающих документов, после чего оформлял поддельные накладные о приобретении продукции у легальных предприятий. На основе этой фальсифицированной документации он получал сертификаты, дававшие право экспортировать товар в страны Европейского Союза.

Изъятая древесина. Фото: Одесская областная прокуратура.

С августа 2024 года по январь 2025 года мужчина организовал вывоз более 450 кубометров неучтенной древесины, в частности хвойных пород, в Республику Молдова. Однако при попытке пересечения границы через пункт пропуска "Староказачье-Тудора" его задержали правоохранители.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 201-1 УК Украины (контрабанда лесоматериалов). Ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о военном, который украл телефон. А также о работнице таможни, которую уличили в коррупции.