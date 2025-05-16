На Агротермінал на Одещині, пов'язаний з Коломойським наклали арешт - БЕБ і АРМА

"Агротермінал логістік". Фото: БЕБ

На одеський морський "Агротермінал" наклали арешт та передали його в управління з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Власників підприємства підозрюють у спробах вивести його з-під частави.

Про це повідомляє управління АРМА.

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Арешт було накладено на комплекс будівель і споруд, газопроводи, автомобілі-розвантажувачі, конвеєри, кран, та причал "Агротерміналу Логістік" на Одещині. За даними слідства, службові особи декількох компаній у 2016 році провели ряд незаконних операцій щодо цього підприємства, яке перебувало під заставою. Серед причетних до схеми також фігурують колишні акціонери одного з банків, зокрема підсанкційний Ігор Коломойський та його оточення. Товариство-власник майна не виконував зобов’язання перед позичальником, що могло призвести до виводу терміналу з-під іпотечного договору.

"У зв’язку з цим, а також для забезпечення об’єктивної оцінки майна та належного зберігання активів фахівцями АРМА, рішеннями суду на них накладено арешт та передано в управління АРМА", — йдеться у повідомленні управління АРМА.

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