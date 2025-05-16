На Агротерминал в Одесской области, связанный с Коломойским наложили арест - БЭБ и АРМА

"Агротерминал логистик". Фото: БЭБ

На одесский морской "Агротерминал" наложили арест и передали его в управление по розыску и менеджменту активов (АРМА). Владельцев предприятия подозревают в попытках вывести его из-под ареста.

Об этом сообщает управление АРМА.

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Арест был наложен на комплекс зданий и сооружений, газопроводы, автомобили-разгрузчики, конвейеры, кран, и причал "Агротерминала Логистик" в Одесской области. По данным следствия, должностные лица нескольких компаний в 2016 году провели ряд незаконных операций по этому предприятию, которое находилось под залогом. Среди причастных к схеме также фигурируют бывшие акционеры одного из банков, в частности подсанкционный Игорь Коломойский и его окружение. Общество-владелец имущества не выполнял обязательства перед заемщиком, что могло привести к выводу терминала из-под ипотечного договора.

"В связи с этим, а также для обеспечения объективной оценки имущества и надлежащего хранения активов специалистами АРМА, решениями суда на них наложен арест и передан в управление АРМА",— говорится в сообщении управления АРМА.

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