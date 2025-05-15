Одесситы могут лишиться субсидий и вернуть полученные средства - причины

Деньги в руках. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Части одесситов придется вернуть уже полученные субсидии на оплату коммунальных услуг. Причиной может стать нарушение условий назначения помощи.

Новини.LIVE разбирались с тем, кого это коснется.

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Возврат субсидий

По данным Пенсионного фонда Украины, уже с мая 2025 года определенная категория граждан должна будет вернуть излишне начисленные субсидии за отопительный период. Это коснется тех получателей, которые не сообщили ПФУ об изменении обстоятельств, которые могут повлиять на право или размер субсидии. Речь идет об изменении состава домохозяйства, доходов или имущественного положения.

Какие санкции предусмотрены

В ситуации, когда в новом сезоне (например, в летний период) субсидию назначают повторно, Пенсионный фонд может уменьшать размер выплат. Однако такое удержание не может превышать 20% от размера назначенной субсидии. Если же человек откажется возвращать избыточные средства добровольно, ПФУ имеет право обратиться в суд с требованием о принудительном взыскании суммы переплаты.

Как избежать

Чтобы не оказаться в ситуации, когда нужно возвращать субсидию, следует придерживаться нескольких простых правил:

Проверяйте статус субсидии через электронный кабинет Пенсионного фонда;

Получайте информацию только из официальных источников;

Сообщайте ПФУ об изменениях в составе семьи, доходах или других обстоятельствах в течение 30 дней с момента их возникновения.

Напомним, недавно мы писали о том, как оформить жилищную субсидию. А также о средствах на достройку жилья.